Trump: USA verlassen die WHO

Nachdem US-Präsident Donald Trump der WHO angedroht hatte, die Zahlungen einzustellen, stellte er der Organisation der Vereinten Nationen ein Ultimatum von 30 Tagen. Innerhalb dieser Zeit sollte die WHO ihre Gesundheitspolitik „substanziell“ verbessern, ansonsten werde die Finanzierung durch die USA eingestellt und die Mitgliedschaft in dieser Organisation überdacht.

Donald Trump veröffentlichte am 18. Mai ein Schreiben auf Twitter, welches er an den WHO-Chef Tedros sandte. Darin schrieb Trump, dass er seit dem 14. April 2020 die US-Beitragszahlungen für die WHO eingestellt habe, Weiterlesen...