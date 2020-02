Trump: Wie erwartet „freigesprochen“

Donald Trump hat sich bei seiner Rede „zur Lage der Nation“ selbst gelobt. Die Nation sei in einer besseren Form denn je zuvor. Unter anderem würden jetzt auch die Feinde der USA auf der Flucht sein. Zudem gelang dem US-Präsidenten ein wichtiger Sieg: 53/47 Stimmen im Senat erhielt das Votum „nicht schuldig“ im Amtsenthebungsverfahren. Was die Medien in der Berichterstattung teils vergessen: Trump ist in allen Punkten freigesprochen worden. Dies wiederum dürfte in der Berichterstattung aktuell sogar nutzen.

