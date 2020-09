Trump will „endlose Pentagon-Kriege“ beenden

Präsident Donald Trump treibt den US-Truppenabzug im Nahen und Mittleren Osten voran. Trump kündigte am Mittwoch an, die Truppenstärke in Afghanistan und dem Irak weiter zu reduzieren. Bereits am Montag sagte er in einer Pressekonferenz, dass das Pentagon (US-Verteidigungsministerium) junge Menschen in den Krieg geschickt habe, um die wirtschaftlichen Interessen von Rüstungskonzernen zu sichern. Das Pentagon strebe Kriege an, um Rüstungskonzerne „glücklich“ zu machen. Es würde aber offenbar „einigen Leuten nicht gefallen, wenn die US-Truppen nach Hause kommen“ sagte Trump.

