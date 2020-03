Türkei-Angriff auf Syrien: Die seltsame Wandlung des Herrn Maas

Seit Wochen zündelt der türkische Präsident Erdogan in Syrien. Angeblich um gegen die letzten Hochburgen der Terrororganisation IS (Islamischer Staat) in der Provinz Idlib zu kämpfen, hat Erdogan seine Truppen im Oktober vergangenen Jahres nach Nordsyrien geschickt, was an die Türkei angrenzt. Jetzt wird klar, was Erdogan tatsächlich will, denn die Regierungstruppen des syrischen Präsidenten Assad bekämpfen nun die türkische Offensive. Erdogan rief die USA und seine Nato-Partner zur Hilfe gegen Syrien auf. Russlands Präsident Putin wiederum wacht darüber, dass die Hier weiterlesen...