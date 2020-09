Überraschend: WHO lobt Schweden für Corona-Maßnahmen…

Schweden gilt in Deutschland bis dato als Inbegriff der Verharmlosung des Corona-Virus. Das Land hatte eine in vielen Teilen liberalere Politik zugelassen und beispielsweise Schulen nicht geschlossen. Die Fallzahlen in Schweden gelten als deutlich höher als in Deutschland. Nun lobte der Sondergesandte der Weltgesundheitsorganisation WHO, David Nabarro, Schweden. Dem Radiosender “Magic” gegenüber erwähnte er, die Behörden in Schweden hätten “auf das Selbstbewusstsein der Bevölkerung” vertraut und auf strenge Maßnahmen entsprechend verzichtet.

