Übersterblichkeit in Deutschland durch Corona? Verblendung oder Realität?

Kritiker, die für Deutschland behaupten, es gäbe keine messbare oder jedenfalls eindeutige Übersterblichkeit in der Corona-Krise, werden in der Regel als “Corona-Leugner” oder dergleichen verunglimpft. Da gerade selbst ernannte oder bezahlte Faktenprüfer sich dem Thema Übersterblichkeit gelegentlich zuwenden, ist es stets wichtig zu betonen, dass das Corona-Virus an dieser Stelle keinesfalls “geleugnet” wird. Es ist offensichtlich messbar und führt auch offensichtlich zu Todesfällen. Das Ausmaß der Verbreitung der tatsächlichen Erkrankung und der Mortalität ist jenseits der Quellen, die jeweils als “Fakt” Weiterlesen...