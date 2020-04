Überwachungsstaat dank Corona? Kreditkarten-Informationen wichtig

Deutschland diskutiert derzeit wegen der „Bewegungsdaten“ der Menschen und der Ansteckungswege über Apps, die per Smartphone entsprechende Informationen speichern oder als Signal für Andere dienen könnten. So könnten Nutzer etwa identifizieren, wieviel Infizierte in ihrer Nähe sind – ohne die Daten auf einzelne Menschen herunterbrechen zu können. Kritiker fürchten hier einen weiteren Abbau des Datenschutzes. Eine weitergehende Identifikation verlangt nun der Wirtschaftsrat der CDU.

Politik möchte Kreditkarten-Informationen

Der Wirtschaftsrat verlangte Zugriff auf die „Bewegungsprofile“ und „Kreditkarten-Informationen“, so zitiert die „FAZ“. Es reiche nicht Weiterlesen...