UNFASSBAR: 58 von 60 (positiven) Testergebnissen – „Kaum Auswirkungen“

In einem Augsburger Testlabor waren unglaubliche 58 von 60 Testergebnissen fälschlicherweise als „positiv“ deklariert worden. Dies hat teils für größeres Aufsehen gesorgt. Nun meldete die Stadtverwaltung in Augsburg – pflichtgemäß (?) -, dass die Stadt Augsburg 31 Fälle habe. Dies aber ändere kaum etwas am 7-Tage-Inzidenz-Wert. Kaum zu glauben, dass dies die einzige Konsequenz sein soll. Immerhin liefern solche Zahlen die Grundlage für all das, was wir jetzt erleben: Den Lockdown im ganzen Land ab dem 2. November. Der wird als Weiterlesen...