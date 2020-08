Unfassbar: Corona-Demos doch nicht von „Rechts“ unterwandert?

Wer an Corona-Demos teilnimmt, der ist nach der Intention der Darstellungen in Medien praktisch den „Rechten“ auf den Leim gegangen. Dieses Bild hat nun die „FAZ“ höchstselbst zerstört. Denn „nach Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes hatten Rechtsextreme keinen prägenden Einfluss auf die Corona-Demonstration am vergangenen Samstag in Berlin“, räumte die Zeitung ein. Noch schlimmer: Zuvor hatte die Zeitung davon gesprochen, dort versammle sich ein „kleiner Haufen auf Linken, Rechten, Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern“ sowie letztlich auch „verirrten Bürgerlichen“.

Verfassungsschutz sieht Einfluss als gering an

Der Einfluss der Weiterlesen...