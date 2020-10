UNFASSBAR: Corona-Impfstoff kommt ins Zulassungsverfahren

Wie ein Donnerschlag kam es am Dienstag, 6. Oktober zu einer überrasdchenden Meldung. BioNTech, das Biotechnologie-Unternehmen aus Mainz, hat zusammen mit seinem US-Partner Pfizer nun den Zulassungsprozess für den Corona-Impfstoff begonnen. Es könnte schnell gehen, bis der Impfstoff an den Markt kommt, meinen Gerüchte und vor allem auch Analysten an den Finanzmärkten. Was passiert hier?

BioNTech: Rolling view

Das Verfahren ist überraschend. BioNTech und Pfizer meldeten, dass die Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff mit dem Namen BNT162b2 nun prüfen werde. Das gewählte Verfahren, “Rolling Hier weiterlesen...