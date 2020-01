UNFASSBAR: E-Mobilität ein „großer Schwindel“?

Unglaublich: In China und in den USA als größten Märkten sind die Zahlen in der E-Mobilität im vergangenen Jahr rückläufig gewesen. In Deutschland wächst der Markt. Dies ergibt sich aus den Zahlen, die jetzt das Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach präsentierte. Der Rückgang in China belaufe sich auf 4 %, der Rückgang in den USA sogar auf -10 %. Überhaupt zweifeln Kritiker daran, dass die reinen E-Mobilfahrzeuge wie versprochen im Jahr 2030 einen Großteil der Neuzulassungen ausmachen. Hybride Hier weiterlesen...