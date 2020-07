Unfassbar: Freiheitsberaubung durch Lockdown und Quarantäne…

In Gütersloh sind nach einer Recherche von “Monitor”, ARD-Magazin, zahlreiche Quarantäne-Anordnungen an Arbeitnehmer der Fleischfabrik Tönnies verschickt worden. Dies sind demnach “offenbar” Musterschreiben, die das Kreisgesundheitsamt aufgesetzt hat. Dabei werden die Angeschriebenen informiert, es lägen positive Corona-Tests vor, auch von Krankheitssymptomen soll die Rede sein. In zahlreichen Fällen, so die Redaktion, sei dies falsch gewesen. Nach dem Bericht hat das entsprechende Gesundheitsamt die “falschen Positiv-Bescheide” eingeräumt – in sämtlichen Fällen.

