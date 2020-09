Unfassbar: Zahlreiche Getestete tatsächlich harmlos

Die Medien und die Öffentlichkeit rätseln: Die Rate derjenigen, die positiv getestet werden, scheint in Deutschland weiter zu steigen – jedenfalls im Durchschnitt. Dennoch bleiben die Todesfallzahlen und die Zahl derjenigen, die in Krankenhäusern auf Intensivstationen liegen, konstant sehr niedrig. Das Rätsel jedoch ist weniger erstaunlich als gedacht. Denn zum einen wird in Deutschland vermehrt getestet, womit bei konstanter Positivrate (Anteil derjenigen, die als positiv getestet werden) die Anzahl der angeblich Infizierten steigen muss. Die Relation jedoch zur Anzahl der Tests Weiterlesen...