Unglaublich: Corona-Impfstoff in Russland – ab 10. August?

Russland könnte eigenen Angaben zufolge den Kampf um die Einführung des Corona-Virus-Impfstoffs gewinnen. Am 10. August will die Zulassungsbehörde des Landes Meldungen in verschiedenen Medien zufolge einen Impfstoff aus dem Gamaleya-Forschungszentrum in Moskau “grünes Licht geben”. Aktuell erreicht der Impfstoff allerdings lediglich die zweite Phase der Zulassungsstudie. Dementsprechend groß ist das Bedenken über das bis dato kaum wahrgenommene Forschungsprojekt.

Überraschung in den USA

Der Vorsitzende des russischen Investitionsfonds, Kirill Dmitriev, wir mit den Worten zitiert, hier gehe es um einen “Sputnik”-Moment, also die Weiterlesen...