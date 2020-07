Unglaublich: Was Altmaier und Co. verschweigen – ab Herbst wird es für alle düster…

In Deutschland wird es nach Meinung des bekannten Insolvenzverwalters Arndt Geiwitz ab Herbst zu einer steigenden Zahl an Insolvenzen kommen. Über mehrere Monate, so Geiwitz gegenüber dem „Handelsblatt“, werde die Zahl der Insolvenzen permanent steigen. Die Regierung hatte im März die Antragspflicht für geordnete Insolvenzverfahren ausgesetzt. Ab Herbst müssen die Unternehmen Farbe bekennen. Da die Situation sich nicht verbessert hat bzw. sogar dramatische Züge annimmt, dürfte es zum großen Showdown kommen.

Gleichzeitig warnt Geiwitz – auch die Merkel-Regierung: „Ökonomisch gesehen wird sich