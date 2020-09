Unterstützt Merkel-Regierung „Kriegstreiber“ im Nahen Osten?

„Die Zeitung mit der größten Auflage in der EU sagt, ‚Merkel unterstütze Kriegstreiber‘ im Nahen Osten.“ Das schrieb die israelische Tageszeitung Jerusalem Post am Donnerstag. „Wie gut, dass Deutschland keine Rolle im Mittleren Osten spielt“, so das Resümee der Zeitung. Gemeint ist die „Bild“-Zeitung, welche laut Jerusalem Post die auflagenstärkste Zeitung Kontinentaleuropas sei. Die „Bild“ veröffentlichte am Mittwoch zwei Kommentare, welche die Außenpolitik von Bundeskanzlerin Merkel heftig kritisieren, so die israelische Zeitung.

Die „Bild“ schrieb, dass die Merkel-Regierung die „kriegstreiberischen Länder Weiterlesen...