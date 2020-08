US-Finanztitan: Umfragen sind falsch: Trump wird zweite Amtszeit gewinnen

In den US-Medien, die genauso gegen Trump arbeiten wie die deutsche Mainstream-Presse, sind Umfragen veröffentlicht worden, in denen Joe Biden („Sleepy Joe“) als Sieger der Präsidentschaftswahlen am 3. November 2020 prognostiziert wird. Der in den USA bekannte Milliardär, Anleihenfondsmanager und Vorstandsvorsitzender der Firma DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach, ist der Ansicht, dass diese Umfragen falsch sind und dass Trump auch die zweite Amtszeit gewinnen werde. Er denke nicht, dass Joe Biden Trump im November schlagen werde. Ein „hochgiftiges“ politisches Umfeld habe die Weiterlesen...