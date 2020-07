US-Truppenabzug: Ministerpräsidenten schreiben Brief an US-Kongress

Die Ministerpräsidenten von Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz haben sich in einem gemeinsamen Brief direkt an den US-Kongress und an US-Sentoren gewandt. Sie beklagen den US-Truppenabzug aus ihren Bundesländern, in denen sich große Einrichtungen der US-Armee befinden. Geht es nach den Vorstellungen von Söder, Kretschmann, Dreyer und Bouffier, sollen die US-Truppen in ihren Bundesländern bleiben. Den Brief haben sie direkt an ausgewählte US-Abgeordnete und US-Senatoren geschickt und darin gebeten, den von Donald Trump angekündigten Teilabzug der amerikanischen Truppen aus Deutschland zu Weiterlesen...