Versammlungsfreiheit in Österreich aufgehoben – wann folgt Berlin?

Die Versammlungsfreiheit in Österreich ist mittlerweile „übergangsweise“ aufgehoben. Wie lange die „Übergangszeit“ andauert, ist offen. Das Haus darf nur noch verlassen, wer „Berufsarbeit“ verrichten muss, „die nicht verschiebbar ist“, „dringend notwendige Besorgungen wie Lebensmittel“ vorgenommen werden müssen und Menschen „anderen Menschen helfen, weil sie es selbst nicht können“, so Regierungschef Sebastian Kurz in einem Tweet. Wann ist es in Berlin so weit?

Regierung in Deutschland zögert

Die Regierung in Deutschland zögert. In Österreich wird zudem die Einreise „weiter beschränkt“, wie es heißt. Auch Hier weiterlesen...