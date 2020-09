Verschärfung der Merkel-Maßnahmen? Es wäre wirkungslos…

Die Fallzahlen in der Corona-Pandemie steigen weiter. Dabei wird sowohl in den Medien wie auch in der Politik bereits eifrig darüber diskutiert, dass die Maßnahmen offenbar wieder – zumindest regional oder lokal – verschärft werden sollten. Bezogen auf die Reiseverschärfungen stimmt dies bereits nicht. Die werden bundesweit organisiert. Die Pleitewelle grassiert, wie Zahlen zeigen – und dies hat vor allem die Regierung auf Bundesebene organisiert.

Überhaupt: Schärfere Maßnahmen stehen auch aus Bundessicht im Raum, auch wenn dies oft verdrängt zu werden scheint.