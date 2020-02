Verzweifelter Kampf um Merkel

Der frühere Kanzleramtsminister Peter Altmaier, heute Wirtschaftsminister in der MERKEL-Regierung, kämpft für seine Dauer-Chefin. Altmaier hat nun in der Diskussion um die anstehenden Personalentscheidungen innerhalb der Union die Kanzlerin bestärkt. Die Mehrheit in Detuschland wolle, dass Merkel Kanzlerin bleibe.

Gegen den vorzeitigen Rücktritt

Damit wandte sich Altmaier gegen Spekulationen, wonach die Kanzlerin frühzeitig zurücktreten könne. „Eine Mehrheit der Deutschen möchte, dass Angela Merkel bis zum regulären Wahltermin Kanzlerin bleibt“, erläuterte er dem „Weser-Kurier“.

Die Aussage ist inhaltlich insofern nicht korrekt, als der Wahltermin mit Hier weiterlesen...