Virologe Jonas Schmidt-Chanasit mit Kritik an Merkel-Lockdowns

Neben Christian Drosten gibt es in Deutschland inzwischen zahlreiche andere Experten, die sich einen Namen in den Medien gemacht haben. Dazu zählt der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit, der nicht als “Leugner”, “Verharmloser” oder dergleichen aufgefallen ist. Aus seiner Sicht sei es nicht möglich, mit dem “derzeit geltenden Teil-Lockdown” in Deutschland bis Weihnachten eine deutliche Reduzierung der Zahlen zu schaffen. Einzelne Regionen könnten durchaus eine Reduktion der 7-Tage-Inzidenz auf weniger als 50 schaffen – nur offenbar nicht das gesamte Land.

Aktuell ist die Inzidenz Hier weiterlesen...