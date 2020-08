Virologe sieht in Covid-19 „nur Erkältung“

Während in Wuhan, an dem Ort, wo die Pandemie ausgebrochen ist, inzwischen wieder ausgelassen Beach-Parties gefeiert werden – so, als ob es Corona nie gegeben hätte – verbreiten Merkel & Co. hierzulande noch immer Corona-Krisenstimmung. Obwohl hier so gut wie nichts mehr von einer „Corona-Epidemie“ zu merken ist, warnte Merkel am Montag erneut davor, die neuen Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts zu unterschätzen. Corona sei noch nicht beherrschbar, mahnte die Kanzlerin.

Vor allem die steigende Zahl der Infizierten, welche aus dem Urlaub