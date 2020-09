„Vom Ich zum Wir“: DDR-Propaganda 1960, Marketingkampagne BERLINs 2020

Die DDR kollektivierte im Jahr 1960 die Landwirtschaft zwangsweise und enteignete vormals freie Landwirte zugunsten des großen Ganzen. Der Gedanke scheint noch heute zahlreiche Genossen in Berlin anzuziehen, auch wenn eine Millionenschar an Menschen 1989 unter höchstem Risiko mit den Füßen über Wochen dagegen stimmte, bis die Mauer fiel. „Vom Ich zum Wir“ lautet nun eine Marketingkampagne der rot-rot-grünen Regierung in der Hauptstadt auf Plakaten. Der „Tagesspiegel“ in Berlin kommentiert dazu: „Wo Berlins neue Werbekampagne an DDR-Propaganda erinnert“. Reiner „Verfolgungswahn“?

Kommunistische Parole

