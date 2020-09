Von der Leyen will Klimaziele verschärfen

In ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Vorhaben für die nächsten zwölf Monate vorgestellt. Sie sieht in der Corona-Pandemie „eine Chance, ihre Vorhaben in Klimapolitik und Digitalisierung“ umzusetzen. Die Maßgaben zur CO2-Emission sollen bis 2030 verschärft werden.

Die Corona-Krise habe gezeigt, „wie zerbrechlich eine Gesellschaft" sei. Die „Menschen seien nun bereit, ein neues Kapitel aufzumachen". Das sei der Zeitpunkt für Europa, so Leyen. Die von Merkel eingesetzte EU-Präsidentin hält am Green New Deal fest