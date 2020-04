VORSICHT: Lebensmittel werden nicht mehr so gut kontrolliert…!

Das Corona-Virus macht sich an vielen Stellen des Alltags bemerkbar. Wie die Verbraucherschutzorganisation “Foodwatch” nun feststellte, würden die Lebensmittelkontrollen bei uns in Deutschland nur noch deutlich eingeschränkt vorgenommen. Hintergrund ist die Priorisierung der Nutzung von Labors. So würden die Kapazitäten der Labors vor allem für die Untersuchung und Bewertung von “Corona-Proben” benötigt. Damit würden die sonstigen Routinekontrollen von Unternehmen der Branche sowie die Analyse von Proben “größtenteils ausgesetzt”.

Sinkende Sicherheit

Das wiederum gab der Geschäftsführer Martin Rücker den Redaktionen der “Funke-Mediengruppe” an. Das Weiterlesen...