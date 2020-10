Während Corona “vergessen”: Krankenhauskeime

Die Corona-Angst greift in Deutschland wieder um sich – oder vielmehr die Angstmacherei. Zwischen all den Regelungen, Forderungen und Zahlen geraten offenbar so ziemlich alle anderen Erkrankungen und Misstände verdrängt. In Deutschland gibt es täglich mehr als 2.000 Todesfälle, die praktisch in den Berichten nicht mehr auftauchen. Nun hat Norberthaering.de daran erinnert, alle anderen bedeutenden Gefahren für Leib und Leben sollten gleichfalls mit entsprechender Vehemenz bekämpft werden. Die Detailverliebtheit der Berichte findet sich für alle anderen Erkrankungen nicht. Immerhin:

Die Tagesschau berichtete Hier weiterlesen...