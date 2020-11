Wahlbetrug in den USA? Trump lag vorne, dann stoppten die Auszählungen

In der Nacht zum Mittwoch lag Präsident Donald Trump in den Schlüsselbundesstaaten Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, North Carolina, Georgia und Pennsylvania bei den Wahlauswertungen in Führung. Während Biden in den traditionell demokratischen Staaten wie Oregon, Kalifornien, Washington State, New Jersey, New York State und Main gewann, konnte Präsident Trump die Wahl-wichtigen Swing-States Ohio, Texas und Florida haushoch für sich gewinnen.

Im Laufe der Nacht wurden die Auszählungen in einigen Bundesstaaten, die von demokratischen Gouverneuren regiert werden, verzögert und teilweise sogar gestoppt. Nach Weiterlesen...