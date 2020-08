Wahnsinn: Millionen-Staatsprojekt „App“ mit nächstem Fail

Die Corona-Warn-App der Regierung ist in jeder Hinsicht bis dato ein Schlag ins Wasser. Insgesamt sollen sich die Kosten der Entwicklung und für den Vertrieb auf bis zu 70 Millionen Euro belaufen. Jetzt melden sich. diverse Labore: Gut die Hälfte aller dieser Testlabore in Deutschland können die Daten nicht an die App melden, so ergab eine Anfrage vom Vize-FDP-Fraktionsvorsitzenden Frank Sitta. Dies ist zumindest aus Sicht von Beobachtern eine massive Einschränkung dar.

Denn wer positiv getestet ist, erhält vom Testlabor einen QR-Code