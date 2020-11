Warum die Zahl der Corona-Todesfälle wohl steigt…

Die Medien und die Beratungsstellen der Merkel-Regierung sind aufgebracht. Es gibt immer neue Rekordzahlen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Nun wurde vermeldet, das RKI habe 426 Todesfälle “mit und am Corona-Virus” vermessen oder sich melden lassen. So viele Todesfälle waren es in Deutschland noch nie. Wütet das Corona-Geschehen demnach so stark wie nie zuvor in Deutschland? Zweifel bleiben. Denn die medialen Darstellungen insgesamt sind ausgesprochen lückenhaft. Es ist kein Leugnen der Corona-Virus-Gefahr und der Pandemie, wenn man auf das allgemeine Sterberisiko Weiterlesen...