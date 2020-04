Weitere Russia-Spygate-Anklagen diese Woche erwartet

Der Journalist John Solomon von der US-Medienplattform „Just the News“ geht aufgrund von Insider-Informationen davon aus, dass es diese Woche eine Reihe von Anklagen geben wird, die im Zusammenhang mit der Russia-Spygate-Affäre gegen den US-Präsidenten Donald Trump stehen. In der Sendung „Fox Business“ sagte er in einem Interview, dass diese Woche Klagen kommen könnten: „Es gibt einige ziemlich aussagekräftige Beweise dafür, dass es in dieser Woche einige strafrechtliche Ermittlungen geben wird, die meiner Meinung nach bald zu einigen Aktionen führen werden. Weiterlesen...