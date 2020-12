Welche Ziele gelten denn nun, Frau Merkel?

Die „Lösung“ in der Frage der Corona-Bekämpfung soll von Impfstoffen ausgehen, heißt es nach einem dreiviertel Jahr voller Entbehrungen. Das ursprüngliche Ziel, das Angela Merkel avisiert hatte, lautete in etwa, die Verdopplungszeit der Ansteckungen auf weniger als zehn Tage zu reduzieren. Die nächsten Ziele orientierten sich dann an R-Wert(en) oder an Inzidenz-Größen. (AM)

Schließlich diente die Corona-Politik zunächst unter dem Strich, so hieß es, dem Krankenhaussystem, das nicht überlastet werden solle. Zwischenzeitlich entstand immer wieder der Eindruck, es ginge um den Kampf Hier weiterlesen...