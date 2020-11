„Welt“ muckt auf – gegen die Merkel-Strategie

Die Kanzlerin und deren Regierung scheinen mit den Lockdown-Maßnahmen immer mehr Menschen gegen sich aufzubringen. Zumindest fangen auch die sogenannte Mainstream-Medien, die bislang fast durchgehend treu an der Seite der Kanzlerin standen, an, die Maßnahmen nun zu kritisieren. Die „Welt“ ließ zunächst den früheren Schröder-Kulturstaatsminister Nida-Rümelin in einem Gastbeitrag zu Wort kommen – der Lockdown sei nicht unumgänglich -, um nun aus dem „Feuilleton“ heraus zu meckern.

„Hält uns die Bundesregierung für dumm?“

