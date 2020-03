Weniger Opfer durch Corona?

Das Corona-Virus wütet in Deutschland, besonders aber in Italien, Frankreich oder Spanien besonders heftig weiter. Die Todesfallzahlen steigen, so die Eindrücke. Allerdings: Aus den aktuellen Zahlen lassen sich zumindest nicht problemlos Schlüsse ziehen, denn die aktuellen Infektionszahlen wie auch die entsprechenden Todesfallzahlen beruhen auf Ansteckungen, die bereits vor einiger Zeit entstanden sind. Nun gibt es offenbar eine neue Studie der Universität Hongkong. Dies berichtet “Nature Medicine” und geht davon aus, das die Todesfallrate in Wuhan (China) bis Ende Februar geringer gewesen Hier weiterlesen...