WHO-Chef droht Trump mit „noch mehr Leichensäcken“

Nachdem Präsident Trump am Mittwoch angekündigt hat, die WHO „unter die Lupe“ zu nehmen und die US-Zahlungen an diese Organisation einzufrieren (Artikel Trump – WHO: https://www.watergate.tv/trump-trocknet-deep-state-organisation-who-aus/) , reagierte der Chef der WHO mit einer (Mord-) Drohung: Es werde „mehr Leichensäcke geben, wenn Trump die Coronavirus-Krise politisiere und weiter mit dem Feuer spiele“. „Wenn Sie nicht mehr Leichensäcke wollen, dann sehen Sie davon ab, die Corona-Krise zu politisieren“, sagte Tedros.

Tedros Adhanom Ghebreyesus verteidigte die Arbeit der WHO und forderte ein „Ende