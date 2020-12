WHO-Chef Tedros des Völkermords beschuldigt

Der Friedensnobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler David Steinman beschuldigt den WHO-Chef Tedros Ghebreyseus der Beihilfe zum Völkermord in Äthiopien. Steinman hat Klage beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht. Tedros wird beschuldigt, ein „entscheidender Entscheidungsträger“ gewesen zu sein, welcher von 2013 bis 2015 die Aktionen der äthiopischen Sicherheitskräfte geleitet habe. Tedros sei einer von drei Beamten gewesen, welche in diesem Zeitraum für die Sicherheitsdienste verantwortlich gewesen sei, in welchem die Tötung und Folterung von Menschen in Äthiopien stattfand. Tedros war bis 2016 Hier weiterlesen...