WHO-Drohung: Corona bleibt … Jahrzehnte?

Kürzlich meldete sich die Weltgesundheitsorganisation WHO zu Wort: Beobachter fragen sich, mit welcher Intention. Will die WHO aufklären? Will die WHO die Impfung als notwendig beschreiben? Will die WHO Panik machen? Die Meldung als solche ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen fragt sich, woher die WHO zu diesen Daten kommt. Zum anderen fragt sich, nach welchem Modell die WHO diese Daten hoch- und weiterrechnet? Denn bis dato kennt niemand ein Modell, wonach sich ein solches Virus über “Jahrzehnte” ausbreitet. Neu Weiterlesen...