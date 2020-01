WHO spricht „Notstand“ wegen Coronavirus aus… aber „keine Panik“

Die Meldungen um die Ausbreitung des „Coronavirus“‘ reißen nicht ab. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warnt vor Panik und auch vor den zahlreichen Berichten in den sozialen Medien. Dort wiederum weisen die Autoren auf Studien der WHO hin, wonach die nächste globale Pandemie mehr als 50 Millionen Euro Todesfälle weltweit erzeugen könne. Nun hat die WHO nach anfänglichem Zögern den „Gesundheitsnotstand“ ausgerufen. Ein Alarmzeichen, auch wenn sich auf den ersten Blick nichts ändert.

USA streichen Flüge nach China

