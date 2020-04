Wie lange glaubt die Bevölkerung diesen Schwachsinn noch?

Dem „Experten“ der Merkel-Regierung, Dr. Drosten, ist die Bevölkerung offenbar nicht panisch genug. Angesicht der von der Merkel-Regierung angekündigten Lockerungen in der Corona-Krise warnte der Virologe jetzt vor der „unerwarteten Wucht der Infektionswelle und deren gefährlichen Hintergrund-Effekten“. Zwar stecke laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts aktuell jeder am Coronavirus Erkrankte im Schnitt nur eine weitere Person an. Das sei ein Erfolg, so Drosten, jedoch warnt der „Experte“ jetzt vor den „gefährlichen Hintergrund-Effekten“, die sich in den Zahlen des RKI nicht wiederspiegeln könnten. Weiterlesen...