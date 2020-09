Wirtschaftskrach: Wie manipulierte Zahlen Kliniken schaden…

In Deutschland sind inzwischen 400.000 Menschen aus dem Gesundheitsbereich in der Kurzarbeit. Die Uni-Klinik Leipzig hat ihre Intensiv-Betreuung für Corona-Fälle bereits geschlossen. Zahllose freie Ärzte, Zahnärzte und weitere Unternehmen der Pflege- und Heilbranche klagen über ihre massiven Umsatzeinbrüche in den vergangenen Monaten. Dies wiederum führen immer mehr Beobachter darauf zurück, dass die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr der Corona-Politik durch die Merkel-Regierung weit übertrieben worden sind. Eine klare Aussage dazu hat kürzlich ein Mediziner aus der Praxis formuliert: Die Maßnahmen seien durch Ängste Weiterlesen...