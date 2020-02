Witwe von Senator McCain: „Wir alle wussten, was Epstein tat“

Cindy McCain ist die Witwe des verstorbenen US-Senators John McCain. In einer Konferenz zur Lage der Welt 2020 in Florida packte sie zum Epstein-Fall aus. Sie sagte: „Wir alle wussten, was Jeffrey Epstein tat. Wir alle wussten über ihn Bescheid, aber niemand traute sich, rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten. Sie alle hatten Angst vor ihm. Aus welchem Grund auch immer, sie hatten Angst vor ihm.“ Dabei bezog sich McCain auf Epsteins Kindersexhandelsring, was die Spekulationen um die Umstände der nachsichtigen Behandlung Hier weiterlesen...