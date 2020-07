Wohltäter Gates, Rockefeller und UN in Afrika bei „grüner Revolution“ gescheitert…

Ein schönes Programm haben sich Wohltäter aus dem Westen vor über 14 Jahren ausgedacht. Die „Allianz für eine grüne Revolution in Afrika“ (Agra), initiiert vom vormaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan, sollte bis 2020 „die Ernährungsunsicherheit in 20 afrikanischen Ländern halbieren“ sowie dafür sorgen, dass die Einkommen und die Produktivität der 30 Millionen Menschen, die als Kleinbauern beschrieben werden, verdoppeln. Die Instrumente galten schon damals als fragwürdig: „Lizenziertes Saatgut, synthetischer Dünger, Pestizide“ und die „Integration in globale Lieferketten“. Afrika als vorgelagerter Arm für Weiterlesen...