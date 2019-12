Wolfgang Schäuble: Wunsch nach Duckmäusern…

Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat gesprochen. Zum zweiten Male in den vergangenen Tagen übrigens. Zunächst forderte der Mann uns Bürger auf anzuerkennen, dass es keinen Klimaschutz zum „Nulltarif“ gäbe. Zudem aber würden die Ostdeutschen, so seine neue Aufforderung, mehr Erfahrung als die Westdeutschen haben. Die Rede ist davon, dass die Ostdeutschen sich besser an „massive gesellschaftliche Umwälzungen“ anpassten oder jedenfalls Erfahrungen darin hätten.

Anpassung bitte

Auch wir stehen vor und in diesen „massiven gesellschaftlichen Umwälzungen“. Ganz konkret wird auch Schäuble: Digitalisierung und Globalisierung Hier weiterlesen...