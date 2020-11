Zahlen in der Intensivmedizin werden schon besser

Die Zahlen in der Intensivmedizin werden in Bezug auf die Verbreitung des Corona-Virus schon besser. Die Medien berichteten verschiedentlich darüber, dass die “Zahl der belegten Betten” in den Intensivstationen durch Patienten, bei denen Covid-19 ausgebrochen ist, am 26. Oktober noch um gut 65 % pro Woche angestiegen ist. Dies wären am 10. November nur noch gut 30 % gewesen. Die Tendenz, heißt es, sei stark fallend.

