Zahnpasta und Fluorid: Das unterschätzte Risiko

Fluorid gilt unter zahlreichen Skeptikern als riskanter und gar gefährlicher Inhaltsstoff bei Zahnpaste. Auf der anderen Seite empfehlen Zahnmediziner in der Regel den Einsatz von Fluorid. In einem kürzlich erschienen Beitrag auf merkur.de wies die Autorin darauf hin, gesundheitsschädlich sei Fluorid nur dann, „wenn man große Mengen verspeist“. Die tödliche Wirkung gäbe es nur in „extremen Mengen“.

30 bis 60 Tuben Zahnpaste

Konkret müssten Menschen „auf einmal fünf bis zehn Gramm Fluorid zu sich nehmen“. Dies würde einer Menge von „mindestens 30 bis Hier weiterlesen...