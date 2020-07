Zwangseinweisung für Schwerkranke oder Behinderte: Merkel-Regierung in letzter Sekunde gebremst

Die Corona-Krise hat in vielen Ländern vor allem in Pflegeheimen und Altenheimen Todesopfer hervorgebracht. Noch immer mutmaßen die meisten Beobachter, dass viele Ältere nicht an, sondern “mit” Corona gestorben seien. Unabhängig davon jedoch war von vornherein ersichtlich: Die Heime selbst sind zu wahren Virenbrutkästen geworden. Zudem fühlten sich die Menschen, eingesperrt und vergessen, wie Gefangene im System. So gibt es zahlreiche Berichte, wonach Bewohner lieber gestorben wären, als so vor sich hinzuvegetieren. Aus Bulgarien erreichen uns dazu die jüngsten Bilder Eingepferchter.

