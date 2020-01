Zwangsimpfungen können in den USA jetzt legal gestoppt werden

Die Bundesregierung der BRD ist nach Meinung von Beobachtern offenbar genauso korrupt und von der Pharmaindustrie beeinflusst wie die Obama-Administration in den USA. Während die Merkel-Regierung den Masern-Impfzwang ab März 2020 einführen will, könnten die in den USA herrschenden Zwangsimpfungen jetzt unter Präsident Donald Trump bald der Vergangenheit angehören. Denn Zwangsimpfungen können in den USA jetzt ganz legal gestoppt werden.

US-Regierung verliert vor Gericht

Der Impfstoffgegner Robert F. Kennedy Jr. und Del Bigtree, Produzent des unterdrückten Aufklärungsfilms über Impfungen, „Vaxxed“, haben einen jahrelangen Hier weiterlesen...