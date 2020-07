Zweite Welle? Panikmache in der Urlaubssaison

Auch in den vergangenen Tagen meldeten die Medien in Deutschland erneut, dass es wieder mehr Neuinfektionen geben würde. Mehr als 500 seien es jetzt in Deutschland an einem Tag gewesen. Grund sollen unter anderem auch die Urlaubsreisen sein. Das Mallorca-Geschehen passt bestens in die Geschichte. Dort hatten offenbar einige Menschen am “Ballermann” und in der “Schinkenstrasse”, teils auch hofiert von Journalisten aus Deutschland, in die Kameras hineingefeiert. Die “Party” soll lediglich am Freitag vor annähernd zwei Wochen für 2,3 Stunden begrenzt Weiterlesen...